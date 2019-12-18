Политика

Газета.RuГазета.Ru«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты". Об этом сообщает пресс-служба украинской компании. Как стало известно, соответствующее решение суд принял 12 декабря.
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«Укрнафта» сообщила о победе над Россией в швейцарском суде

РИА Новости04:55

«Укрнафта» победила в споре с Россией в Верховном суде Швейцарии

Коммерсантъ05:32

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в суде на $44 млн

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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

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«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

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Россию заставили платить Украине за Крым

Lenta.ru04:04

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на $44 млн

ТАСС03:19
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Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
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В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

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Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
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Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
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Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
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Рецензия на фильм Майкла Бэя «Призрачная шестёрка»: Погнали мир спасать

Оценка: 5 из 10Боевик "Призрачная шестёрка" (альтернативное название – "Шестеро вне закона") стал доступен на онлайн-сервисе Netflix 13 декабря 2019 года.
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Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Финансы

Курс рубля в 2020 году: чем порадуют эксперты

Официальный курс доллара, установленный Центральный банком на 17 декабря 2019 года, составляет 62 рубля 76 копеек.
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Космос

Обнаружен неизвестный вид космических объектов

Международная группа ученых из России, Финляндии и Нидерландов обнаружила уникальную нейтронную звезду GRO J2058+42 с необычными свойствами магнитного поля, которая представляет собой ранее неизвестную разновидность объектов данного класса.
Lenta.ru 16 декабря в 05:46
Шоу-бизнес

Шоу «Спящая красавица» станет дебютом для пятилетней дочери Навки

Как рассказала Навка, ее дочь занимается фигурным катанием уже полтора года, и участие в мюзикле волнительно для них обеих.
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Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
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МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине

Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.
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В России подорожает ОСАГО в 2020 году

Как сообщает РИА Новости, в связи с растущими убытками страховых компаний в следующем году велика вероятность подорожание тарифов ОСАГО.
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В Великобритании изобрели унитаз, который заставит сотрудников меньше времени проводить в туалете и больше работать.
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Авто

Новый документ на автомобили введут в России в 2020 году

Новый ГОСТ на автомобили вступит в силу в России в конце марта 2020 года. Об этом сообщает «Татар-информ».
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске стала похожа на свою знаменитую сестру

Наталья Фриске опубликовала в сторис инстаграма фотографии и видео, на которых была очень похожа на свою знаменитую сестру певицу Жанну Фриске.
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В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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На рынке смартфонов назвали главный тренд года

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
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Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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«Питтсбург» и «Калгари» интересуются Ковальчуком

«Калгари» и «Питтсбург» проявляют интерес к нападающему Илье Ковальчуку. Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
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Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

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Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
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На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения

Конфликт с участием 200 человек произошёл на границе Таджикистана и Киргизии.
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Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
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Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
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Названы самые популярные приложения за последние 10 лет

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