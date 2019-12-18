Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты". Об этом сообщает пресс-служба украинской компании. Как стало известно, соответствующее решение суд принял 12 декабря.

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

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