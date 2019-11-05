Экономика

RT на русскомRT на русском«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

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Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
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«Укроборонпром» задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов

РИА Новости08:11

«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

RT на русском08:24

Названа сумма долга «Укроборонпрома» поставщикам и сотрудникам

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