Экономика

RT на русскомRT на русском«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
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«Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, — объём составляет 10,6 млрд гривен ($429,8 млн)», — приводит
 «Укринформ» слова Абромавичуса.
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