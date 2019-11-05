Экономика
RT на русском«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн
Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
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с чего всё началось
«Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированным и с просроченной задолженностью, — объём составляет 10,6 млрд гривен ($429,8 млн)», — приводит «Укринформ» слова Абромавичуса.RT на русском08:24
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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
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Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
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С сегодняшнего дня, 5 ноября, старые iPhone и iPad не смогут подключаться к интернету.
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Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
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