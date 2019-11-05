с чего всё началось

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.

«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Политика Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.

Происшествия В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.

Политика Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву в 30-ю годовщину падения Берлинской стены.

Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.

Экономика На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.

Политика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на 22 миллиарда долларов Предлагается отказаться от штрафа около 7 миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — "понять и простить".

Политика Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО Идею вступления Украины в НАТО поддержали все члены альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Общество В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика Песков прокомментировал очередной провал разведения сил в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопросы о мнении Кремля по поводу вновь сорванного разведения сил в Донбассе.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Политика План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Происшествия Потерявшуюся в открытом море туристку спасли леденцы Девушка отправилась на лодке к острову Фолегандрос, а на обратном пути потеряла весло. В результате сильный ветер вынес ее в открытое море.

Гаджеты Старые iPhone и iPad отключат от интернета С сегодняшнего дня, 5 ноября, старые iPhone и iPad не смогут подключаться к интернету.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Шоу-бизнес Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Экономика Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.