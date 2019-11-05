Экономика
RT на русском«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн
Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
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Согласно приговору, который вынес Санкт-Петербургский городской суд, он осужден по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ на один год условно с двухлетним испытательным сроком.
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В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Кино
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Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа.
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
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Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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Общество
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Госдума одобрила законопроект о восстановлении системы вытрезвителей Депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта, благодаря которым в России снова появятся вытрезвители.
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Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Происшествия
Потерявшуюся в открытом море туристку спасли леденцы
Девушка отправилась на лодке к острову Фолегандрос, а на обратном пути потеряла весло. В результате сильный ветер вынес ее в открытое море.
Интернет
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Армия и оружие
«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
Общество
Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Технологии
В России создан беспилотный тягач КамАЗ
Беспилотный автомобиль был создан совместно с компанией «ВИСТ Групп» и казахского университета «Назарбаев».
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Спорт
Решение WADA по статусу РУСАДА может быть вынесено 9 декабря
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании исполкома 9 декабря.
Хоккей
Никита Щербак перешел в «Трактор»
Последним клубом Щербака был омский «Авангард», в который он перешел летом 2019 года, но надолго не задержался.