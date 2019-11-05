Экономика
RT на русском«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн
Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
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Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
Авто
В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Политика
Путин одобрил замену «Википедии»
Президент России Владимир Путин высказался за замену интернет-энциклопедии «Википедия» на российский аналог, сообщают журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Армия и оружие
«Русские витязи» получат новые Су-35С
Пилотажная группа «Русские витязи» получит четыре новых сверхманевренных истребителя Су-35С в начале ноября, сообщает ТАСС.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Футбол
Андре Гомеш выписан из больницы
Напомним, что на выходных игрок получил жуткий перелом правой лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
Кино
На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой
На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.
Общество
«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Шоу-бизнес
Богомолов красиво поздравил Собчак
Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы
Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.
Путешествия
В Турции предложили взимать с туристов до $22 в неделю
Если предложение будет принято, то, например, за недельное проживание в пятизвездочном отеле придется заплатить дополнительно почти 1,4 тысячи рублей ($22).
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
Наука
Систему генетического редактирования «спящая красавица» научили работать почти без осечек
Немецкие биологи усовершенствовали систему редактирования генома «спящая красавица» — это способ доставки генов в клетку на основе мобильных элементов.
Хоккей
Хагелин: «Вашингтону» повезло, что с нами Самсонов
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне.