Экономика

RT на русскомRT на русском«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.
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«Укроборонпром» задолжал поставщикам и сотрудникам 430 миллионов долларов

РИА Новости08:11

«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

RT на русском08:24

Названа сумма долга «Укроборонпрома» поставщикам и сотрудникам

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Долги «Укроборонпрома» перед сотрудниками и поставщиками достигли $430 млн

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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Объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
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