Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус заявил, что задолженность предприятий государственного концерна поставщикам и сотрудникам составляет почти $430 млн.

«Укроборонпром» накопил долгов почти на $430 млн

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