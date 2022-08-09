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«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти из-за проблем с оплатой у «Транснефти»

"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
РИА Новости
Причина — российская «Транснефть» не может из-за санкций ЕС расплатиться за транзит.
Евразия Daily
Транзит нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.
Коммерсантъ
Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.
Ведомости

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«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
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Источник: «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию, Словакию
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