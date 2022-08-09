"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в районе украинского города Умань и в результате уничтожили более 300 снарядов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к гаубицам M777, сообщили в Минобороны.
Калининградская область исчерпала некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку подсанкционных товаров через Литву железной дорогой, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе дискуссии клуба «Валдай».