Общество

REGNUMREGNUMУлан-Удэ вошёл в число наименее комфортных городов России

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Столица Бурятии Улан-Удэ оказалась на дней рейтинга самых комфортных городов России. Исследование ста крупнейших российских городов провели сотрудники института «Урбаника», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Улан-Удэ вошёл в число наименее комфортных городов России

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