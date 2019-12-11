Единоборства Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Экономика В России дорожает вторичное жилье Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.

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Происшествия Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48 Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

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Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

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Шоу-бизнес Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой Певица Азиза захотела устроить концерт памяти Началовой. У нее как раз был хит, который можно было бы презентовать на таком мероприятии.

Политика «Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ "Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.