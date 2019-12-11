Общество
REGNUMУлан-Удэ вошёл в число наименее комфортных городов России
Столица Бурятии Улан-Удэ оказалась на дней рейтинга самых комфортных городов России. Исследование ста крупнейших российских городов провели сотрудники института «Урбаника», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Улан-Удэ поставили на 90-е место в рейтинге 100 городов России по комфорту жизни
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:52
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Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага
В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Напомним, что «Зенит» уступил «Бенфике» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
Общество
В России могут переименовать продукты с растительными жирами
В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Российско-немецкая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена с космодрома Байконур 13 июля 2019 года.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Космос
ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора
Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Игры
Продажи ремейка Resident Evil 2 перевалили за 5 млн копий
Футбол
Депай вступил в драку с болельщиком «Лиона»
Здоровье
Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей
Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Армия и оружие
FOI: «НАТО не справится с Россией»
Непосредственно сценарии сдерживания России в прогнозах Шведского института оборонных исследований по-прежнему не сулят НАТО ничего хорошего.
Шоу-бизнес
Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой
Певица Азиза захотела устроить концерт памяти Началовой. У нее как раз был хит, который можно было бы презентовать на таком мероприятии.
Политика
«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ
"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину.