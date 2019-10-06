Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже бельгийского форварда Ромелу Лукаку в миланскую команду «Интер» летом нынешнего года, несмотря на нехватку в «МЮ» нападающих. Его мнение на эту тему 6 октября приводит Mirror.

Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже форварда Лукаку в «Интер»

Политика Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы.

Политика Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера» При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Политика Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Происшествия В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.

Гаджеты Рост продаж новых iPhone может стать проблемой для AMD и NVIDIA Стоит отметить, что достоверно информация об увеличении заказов на iPhone 11 пока не подтверждена.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Политика В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок «Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.

Политика Киев может согласовать с Россией статус Донбасса Во время эфира глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко подчеркнул, что попытки вынести вопрос об особом статусе Донбасса может быть воспринят Россией как «попытка сорвать мирные договоренности», поэтому решение Верховной Рады будет согласовано с Российской Федерацией.

Армия и оружие На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой» Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

Происшествия В ДТП в центре Читы погиб один человек Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Кино Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).