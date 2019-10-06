Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже бельгийского форварда Ромелу Лукаку в миланскую команду «Интер» летом нынешнего года, несмотря на нехватку в «МЮ» нападающих. Его мнение на эту тему 6 октября приводит Mirror.

Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже форварда Лукаку в «Интер»

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