Футбол
REGNUMУле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже форварда Лукаку в «Интер»
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не жалеет о продаже бельгийского форварда Ромелу Лукаку в миланскую команду «Интер» летом нынешнего года, несмотря на нехватку в «МЮ» нападающих. Его мнение на эту тему 6 октября приводит Mirror.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Уле-Гуннар Сульшер: «Сейчас у „МЮ“ мало нападающих, но я с радостью продал Лукаку»
Sportbox.RUвчера в 16:58
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о могучей русской медсестре, спасшей его операцию
Британский певец Элтон Джон рассказал, как во время операции на лимфоузлах, которую ему делали в лондонской клинике в 2017 году, никто не мог найти вену на его руке, чтобы сделать укол.
Life.ru вчера в 09:32
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Хоккей
«Флорида» Бобровского обыграла «Тампу» Василевского
Матч ТВ вчера в 21:47
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Политика
Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
Народные новости вчера в 13:24
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
Футбол
Дивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»
Матч ЦСКА — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 03:14
Политика
Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
Общество
Нидерланды отказались называть себя Голландией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Культура
Нине Ургант вручат первый почетный знак «Александринская роза»
Нина Ургант станет первой обладательницей почетного знака «Александринская роза», сообщается на официальном сайте Александринского театра.
Аргументы и Факты вчера в 18:05
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Хоккей
ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
РБК вчера в 19:53
Кино
Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»
Piter.tv вчера в 15:32
Политика
Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера на турнире UFC 243 и стал чемпионом
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.
REGNUM 01:52
Гаджеты
Новые iPhone подешевели в России. Цены
Продажи новых флагманских смартфонов iPhone начались в России всего лишь две недели назад, но некоторые поставщики уже снижают цены на устройства.
Российская газета 04 октября в 10:32