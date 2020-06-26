Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19. Открытие принадлежит учёным Бостонского университета В США, которые использовали в своём исследовании дезинфицирующие лампы компании Signify.

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

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