При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

с чего всё началось

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19. Открытие принадлежит учёным Бостонского университета В США, которые использовали в своём исследовании дезинфицирующие лампы компании Signify.

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

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