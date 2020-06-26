Коронавирус

Вести.RuВести.RuУльтрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19. Открытие принадлежит учёным Бостонского университета В США, которые использовали в своём исследовании дезинфицирующие лампы компании Signify.
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с чего всё началось

Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд

При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.
Российская газетавчера в 17:07

Подробнее о событии

Назван способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

РИА Новости02:46

Ученые рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд

РЕН ТВ02:19

Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд

Российская газетавчера в 17:07

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Известия00:21

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ruвчера в 22:50

Учёные рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд

Комсомольская правда00:31

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Вести.Ruвчера в 12:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
371
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, в каком количестве стоит употреблять черешню.
Газета.Ru 02:13
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Ирина Акулова влачит жалкое существование в Кинешме

Bimru.ru 02:24
1
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Хоккей

Александр Стрельцов: не нужно раскрывать зарплаты хоккеистов. Не знаю, зачем это делается

Не знаю, для чего это делается. А если раскроют наши с братом зарплаты, то ничего страшного не произойдёт.
Чемпионат 02:15
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
9
Общество

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия вчера в 12:36
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Футбол

«Ливерпуль» впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

Футбольный клуб "Ливерпуль" стал новым чемпионом Англии.
Вести.Ru вчера в 17:11
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
1,6K
Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
24
Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы 00:02
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила объяснить хейтерам хвастовство роскошной жизнью.
Актуальные Новости 02:21
26
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
5
Гаджеты

Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9

Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
Деловое.ТВ вчера в 13:57
8
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Футбол

«Спартак» предложил контракт бывшему форварду лондонского «Арсенала»

Французское спортивное издание L’Equipe сообщает, что Яя Саного (выступает на позиции нападающего во французском профессиональном футбольном клубе "Тулуза") может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
CT news вчера в 13:05
Единоборства

Менеджер Хабиба назвал дату титульного поединка с Гэтжи

Менеджер лучшего легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил дату титульного поединка против временного чемпиона промоушена Джастина Гэтжи.
ProstoProSport вчера в 11:03
Общество

В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 23 июня в 11:05
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
1,3K
Общество

Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом

Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
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Футбол

Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

Советский спорт 02:17
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