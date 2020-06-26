Коронавирус
Вести.RuУльтрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19. Открытие принадлежит учёным Бостонского университета В США, которые использовали в своём исследовании дезинфицирующие лампы компании Signify.
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с чего всё началось
При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.Российская газетавчера в 17:07
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Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд
Российская газетавчера в 17:07
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Общество
Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, в каком количестве стоит употреблять черешню.
Газета.Ru 02:13
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Хоккей
Александр Стрельцов: не нужно раскрывать зарплаты хоккеистов. Не знаю, зачем это делается
Не знаю, для чего это делается. А если раскроют наши с братом зарплаты, то ничего страшного не произойдёт.
Чемпионат 02:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Общество
Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам
«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия вчера в 12:36
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги
Футбольный клуб "Ливерпуль" стал новым чемпионом Англии.
Вести.Ru вчера в 17:11
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила объяснить хейтерам хвастовство роскошной жизнью.
Актуальные Новости 02:21
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Гаджеты
Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9
Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
Деловое.ТВ вчера в 13:57
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Футбол
«Спартак» предложил контракт бывшему форварду лондонского «Арсенала»
Французское спортивное издание L’Equipe сообщает, что Яя Саного (выступает на позиции нападающего во французском профессиональном футбольном клубе "Тулуза") может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
CT news вчера в 13:05
Единоборства
Менеджер Хабиба назвал дату титульного поединка с Гэтжи
Менеджер лучшего легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил дату титульного поединка против временного чемпиона промоушена Джастина Гэтжи.
ProstoProSport вчера в 11:03
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 23 июня в 11:05
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Общество
Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом
Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
Советский спорт 02:17