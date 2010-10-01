Экономика

Ульяновская правдаУльяновская правдаУльяновская область наращивает экспортный потенциал

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О снижении оборота российской внешней торговли говорит статистика: по данным федеральной таможенной службы, экспорт РФ за 11 месяцев прошлого года составил 385,2 млрд долларов - минус 6,1% в годовом выражении. Ульяновская область - одна из немногих, где зафиксирована положительная динамика.
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