Экономика
ТАССУльяновская область получила 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии
Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии коронавирусной инфекции, средства выделили из резервного фонда РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
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Футбол
Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Vprognoze.ru 02:55
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Хоккей
Панарин: «В России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель»
На мой взгляд, если спорт работает как бизнес-модель и генерирует прибыль, тогда мы, как сотрудники, можем получать большие деньги.
Sport24.ru 14:11
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Авторы нового исследования предложили необычный способ борьбы с космическим мусором.
Ридус 05:08
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Спорт
Состоялся релиз Minecraft Dungeons
Inc-news.ru 15:39
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Политика
Число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч — Трамп
Эпидемия коронавируса в США унесет более 100 тысяч жизней граждан, а не миллионы, заявил презент США Дональд Трамп 26 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:46
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 08:01
Игры
Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
3DNews вчера в 13:13
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Общество
В Петербурге утроилось суточное количество госпитализаций
Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 19:43 — REGNUM В Петербурге ежедневно кладут в больницу по 670 человек, а не по 200−300, как раньше, что власти связывают с последствиями майских праздников на фоне распространения коронавируса.
REGNUM 12:43
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Армия и оружие
Еще почти 100 военных вылечились от коронавируса
Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 3062 военных.
Газета.Ru 15:06
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Общество
Джоан Роулинг представила новую книгу
Профиль 16:33
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
Происшествия
Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына
В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
Энергетика
Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом.
ТАСС 14:11
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября
Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06