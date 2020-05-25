Экономика

ТАССТАССУльяновская область получила 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии

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Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии коронавирусной инфекции, средства выделили из резервного фонда РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
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