Общество

РИА НовостиРИА НовостиУльяновские депутаты подрались во время заседания

Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
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Единороссы подрались с коммунистами в стенах ульяновского парламента. Видео

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Ульяновские депутаты подрались во время заседания на «голубой» почве: видео

Ulpressa08:24
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Флориду» в контрольном матче

Вести.Ru 14:59
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
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Политика

Владимир Карасёв: США ищут новый подход к Китаю

По мнению эксперта, методы ведения холодной войны против Советской России не подходят к КНР, так как СССР не был главным торговым партнером США, не был основным держателем американского долга, и не был тесно интегрирован в системе экономики США.
Новостной фронт 13:35
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

Минфин США расширил санкции против Сирии

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
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Киберспорт

Twitch разблокировала канал bratishkinoff

Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Политика

В базу «Миротворца» внесли задержанных в Белоруссии граждан РФ

Задержанные в Белоруссии «боевики частной компании Вагнер» были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
Росбалт 14:59
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Происшествия

Сошедший с рельсов поезд загорелся и частично обрушил мост в Аризоне

После аварии поезд загорелся, а мост был частично обрушен, сообщает местное издание ABC15 Arizona.
Газета.Ru 14:58
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Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
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Футбол

«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова

Чемпионат 10:03
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Кино

Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке

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Происшествия

Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
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Общество

Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
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Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса с психическим здоровьем

Пандемия коронавируса связана с психическим здоровьем людей, заявила доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета на международной конференции на тему коронавируса в Лондоне, которая была организована Королевским медицинским обществом Великобритании и Благотворительным фондом Вячеслава Кантора, предает «Лента.ру».
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Политика

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
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Общество

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

ТАСС 08:00
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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