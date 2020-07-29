Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.

Ульяновские депутаты подрались во время заседания

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