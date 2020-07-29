Общество
РИА НовостиУльяновские депутаты подрались во время заседания
Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Политика
Владимир Карасёв: США ищут новый подход к Китаю
По мнению эксперта, методы ведения холодной войны против Советской России не подходят к КНР, так как СССР не был главным торговым партнером США, не был основным держателем американского долга, и не был тесно интегрирован в системе экономики США.
Новостной фронт 13:35
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Минфин США расширил санкции против Сирии
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известия 11:32
Киберспорт
Twitch разблокировала канал bratishkinoff
Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Политика
В базу «Миротворца» внесли задержанных в Белоруссии граждан РФ
Задержанные в Белоруссии «боевики частной компании Вагнер» были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».
Росбалт 14:59
Происшествия
Сошедший с рельсов поезд загорелся и частично обрушил мост в Аризоне
После аварии поезд загорелся, а мост был частично обрушен, сообщает местное издание ABC15 Arizona.
Газета.Ru 14:58
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова
Чемпионат 10:03
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Кино
Студия Marvel планирует снять фильм об умном Халке
Культуромания 11:58
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
Раскрыта связь пандемии коронавируса с психическим здоровьем
Пандемия коронавируса связана с психическим здоровьем людей, заявила доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета на международной конференции на тему коронавируса в Лондоне, которая была организована Королевским медицинским обществом Великобритании и Благотворительным фондом Вячеслава Кантора, предает «Лента.ру».
Live24 14:56
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51