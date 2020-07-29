Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыУльяновские депутаты подрались во время заседания

Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду было прервано из-за драки депутатов, передает РИА Новости. Об этом журналистам сообщил первый зампред парламента региона, руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев.
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с чего всё началось
В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице
 в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.
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Ульяновские депутаты подрались во время заседания

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