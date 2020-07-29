с чего всё началось

Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду было прервано из-за драки депутатов, передает РИА Новости. Об этом журналистам сообщил первый зампред парламента региона, руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев.

Ульяновские депутаты подрались во время заседания

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