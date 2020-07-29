Политика
Аргументы и ФактыУльяновские депутаты подрались во время заседания
Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду было прервано из-за драки депутатов, передает РИА Новости. Об этом журналистам сообщил первый зампред парламента региона, руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев.
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Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news вчера в 14:15
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Известия 15:36
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес
38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна
38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна Напомним, что у Алены Водонаевой есть девятилетний сын Богдан, который родился в браке журналистки с бизнесменом, кандидатом политических наук Алексеем Малакеевым.
Вокруг ТВ 03:20
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Общество
Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
Политика
МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Игры
Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат 06:05
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
Интернет
«Яндекс» рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера
Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе".
Российская газета вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Здоровье
Правительство Литвы вернуло обязательное ношение санитарных масок
"С учетом наметившегося ухудшения ситуации с коронавирусом считаем необходимым вернуться к обязательному ношению санитарных масок", - пояснил мотивы решения временно замещающий министра здравоохранения министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
ТАСС 08:10
Игры
Боевой медведь и робот со штыком в синематике Iron Harvest
В традиционной польской деревне трудятся косари, маленький мальчик играет фигурками боевых роботов, а в ближайшем лесу уже готовится наступление с участием этих самых роботов.
Игромания.ру 12:34
Транспорт
Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Общественный контроль дорожного ремонта должен быть на каждом этапе работ»
Накануне представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, члены общественного контроля совместно с журналистами ведущих телевизионных каналов и информагентств проверили ход дорожного ремонта на улице Калинина и на путепроводе по улице Загородной, идущего на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
ADVIS.ru 27 июля в 03:16
Футбол
«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции по футболу
«Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» в матче финала Кубка Турции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0
RT на русском 17:31
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
Известия 19:52
Здоровье
В Татарии не ожидают второй волны коронавируса
Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших.
REGNUM 06:06
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
Газета.Ru 12:42
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Наука
Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней" из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса.
ТАСС Наука 14:00