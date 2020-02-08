Общество
Газета.RuУльяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить189
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Космос
«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты
Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Кино
Фильм о лихих девяностых снимают в Брянске
Здоровье
Прилетевших из Китая жителей Петербурга принудительно забирают в больницы на карантин
Туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Китая, помещают в карантин, обещая выпустить через несколько недель.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Авто
Chery рассекретила салон кроссовера Chery Tiggo 8
Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.
Происшествия
Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка
Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Происшествия
В центре Петербурга загорелся склад
В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Общество
Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Кино
Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе
Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена новых обладателей премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Хоккей
Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»
На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз».
Политика
В Крыму попытки привлечь Турцию к «деоккупации» назвали клоунадой
Ранее депутат Рады и лидер организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Мустафа Джемилев заявил, что представители меджлиса обсуждали с турецким лидером Реджепом Эрдоганом создание платформы для возвращения Крыма Украине.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Гаджеты
Из-за AMD Intel резко снизила цены на Xeon Scalable
Издание SemiAccurate сообщает, что компания Intel вынуждена продавать свои серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения по ценам, значительно ниже рекомендованных.
Здоровье
Медики назвали занятия, которые опасно делать сразу после еды
Список привычных занятий, которые крайне опасно делать сразу после употребления еды, составили профильные медики.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах
31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,16 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,16 рубля.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.