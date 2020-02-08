Общество

Газета.RuГазета.RuУльяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Ульяновской области с 6 января 2005. Председатель ульяновского отделения Ассоциации юристов России.
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