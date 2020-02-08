Общество
Газета.RuУльяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
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Спорт
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В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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На юге Казахстана в результате конфликта погибло 8 человек
На юге Казахстана в результате стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктах Жамбылской области погибло восемь человек, десятки пострадали, как сообщает глава МВД.
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Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
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Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Происшествия
Под Петербургом возросло число утонувших на карьере за один день
Ранее, 8 февраля, сообщалось, что на том же карьере провалились под лед и погибли двое лыжников - мужчина и женщина около 40 лет.
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OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году
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Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
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Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией
Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
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Сборная России проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура
Сборная России провела второй матч в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
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Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
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