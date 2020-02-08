Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

Происшествия Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.

Общество Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780 В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.

Политика Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Происшествия На юге Казахстана в результате конфликта погибло 8 человек На юге Казахстана в результате стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктах Жамбылской области погибло восемь человек, десятки пострадали, как сообщает глава МВД.

Политика США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН Кремль не получил ответа по идее президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН только от США и Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Футбол «Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас» Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.