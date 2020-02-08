Общество
РИА НовостиУльяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
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Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
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Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде
Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
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Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
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Фильм о лихих девяностых снимают в Брянске
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
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В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
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Адвокаты Винника обратились в ООН из-за ущемления его прав
Александр Винник был экстрадирован во Францию 23 января по решению суда Греции. Его экстрадиции добивались также США и Россия.
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Общество
В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Футбол
Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо»
Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.
Космос
Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.