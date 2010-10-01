Здоровье

REGNUMREGNUMУльяновский врач предупредил о риске повторного заражения коронавирусом

Врач подтвердил, что повторное заражение новой коронавирусной инфекцией возможно.
Читать в источнике
Комментировать
Здоровье

В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею

В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России вчера в 13:48
3
Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
684
Происшествия

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

РИА Новости 11:39
Происшествия

Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.
Московский Комсомолец 11:08
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
312
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Известия 00:22
68
Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
815
Футбол

«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»

Газета.Ru 11:05
Энергетика

США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы

США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru 10:44
1
Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
1
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
3,2K
Культура

На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
334
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
259
Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
1
Происшествия

Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля

Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ.
РИА Новости 05:33
10
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс 04:32
2,6K
Игры

Появился ключевой постер «Halo Infinite»

ГЛАС.RU 10:19
1
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Говорит Москва 09:47
24
Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
202
Общество

Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
6
Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 05:56
13
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
267
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
886
Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
9
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
63
Технологии

Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10

Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
8
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
171
Общество

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ульяновская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр - город Ульяновск. Область на востоке граничит с Самарской областью, на юге - с Саратовской областью, на западе - с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ульяновск
Город в России
Город в европейской части России, административный центр Ульяновской области. Является городом областного значения, образует муниципальное образование город Ульяновск со статусом городского округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное