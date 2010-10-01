Здоровье
REGNUMУльяновский врач предупредил о риске повторного заражения коронавирусом
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Здоровье
В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею
В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России вчера в 13:48
Происшествия
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Происшествия
Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова
Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.
Московский Комсомолец 11:08
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Футбол
«Зенит» выпустит резервный состав на матч с «Ростовом»
Газета.Ru 11:05
Энергетика
США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы
США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru 10:44
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Происшествия
Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля
Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в "КРЭТ" "Ростеха"), производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М", возобновляет поставки новых аппаратов с аналогичным названием, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе КРЭТ.
РИА Новости 05:33
Игры
Появился ключевой постер «Halo Infinite»
ГЛАС.RU 10:19
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Говорит Москва 09:47
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 05:56
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Технологии
Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10
Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
Evo-rus.com 20 июля в 05:55
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19