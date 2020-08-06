Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат
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Барнаул уступил только Москве и Санкт-Петербургу по уровню зарплат чиновников в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа". Больше всего получают московские чиновники – в среднем 50 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей.
РИА Новости02:05
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