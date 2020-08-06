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АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат

Барнаул уступил только Москве и Санкт-Петербургу по уровню зарплат чиновников в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа". Больше всего получают московские чиновники – в среднем 50 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей.
РИА Новости02:05
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Перечислены регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Телеканал 360°05:08
RT на русском

Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников

RT на русском03:48
Газета.Ru

Стало известно, сколько зарабатывают чиновники в России

Газета.Ru02:37
News.ru

Названы регионы, где у чиновников самые большие зарплаты

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Царьград

«Но вы держитесь»: Стало известно, где живут самые богатые и бедные чиновники

Царьград03:38
Lenta.ru

Названа средняя зарплата российского чиновника

Lenta.ru02:29
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

РИА Новости02:05

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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«Мы вас очень любим, но не приезжайте». Российских звезд просят не давать концертов в Беларуси перед выборами

Белорусы просят российских звезд не приезжать на запланированные перед президентскими выборами концерты — они массово пишут комментарии в инстаграме на страницах Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Стаса Пьехи и других исполнителей, которые 8 августа собираются выступить в Беларуси.
Дождь08:53
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