Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат

Барнаул уступил только Москве и Санкт-Петербургу по уровню зарплат чиновников в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа". Больше всего получают московские чиновники – в среднем 50 тысяч рублей.