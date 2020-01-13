Общество
РИА НовостиУлюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
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Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, прислал Агентству городских новостей «Москва» два новых стихотворения, написанные им в колонии.Агентство Москва02:00
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«В казенной фуфайке почти что жарко»: Улюкаев написал новогоднее стихотворение
Национальная служба новостей02:32
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