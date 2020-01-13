Общество

РИА НовостиРИА НовостиУлюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
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с чего всё началось

Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, прислал Агентству городских новостей «Москва» два новых стихотворения, написанные им в колонии.
Агентство Москва02:00

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Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями

Агентство Москва02:00

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

РИА Новости03:35

Улюкаев написал два новых стихотворения

Известия03:26

Улюкаев написал стихи про тюремный винегрет и подарки для подлецов

Московский Комсомолец04:14

Экс-министр Улюкаев написал стихи о тюремной жизни

URA.Ru03:37

Улюкаев в колонии написал стихотворения про винегрет и душу

Газета.Ru03:27

«В казенной фуфайке почти что жарко»: Улюкаев написал новогоднее стихотворение

Национальная служба новостей02:32
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Источник: Гутор отказал «Крыльям Советов» и перейдет в солигорский «Шахтер»

Сообщается, что российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться на родине и перейти в «Шахтер».
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ФСБ упростила порядок выхода судов и рыболовства у берегов Крыма

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Специалисты подвели первые итоги выставки электроники CES 2020

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Новый смартфон получит экран с частотой 144 Гц

Разработчики смартфона из игровой линейки Nubia Red Devil решили подарить своей новинке экран с частотой обновления картинки 144 Гц.
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
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США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
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В «молекулярном моторе» нашли лишнюю деталь

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Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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