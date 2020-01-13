Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, прислал Агентству городских новостей «Москва» два новых стихотворения, написанные им в колонии.

с чего всё началось

Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

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