Общество

РИА НовостиРИА НовостиУлюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
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Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, прислал Агентству городских новостей «Москва» два новых стихотворения, написанные им в колонии.
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Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями

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Экономика

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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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