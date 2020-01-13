Общество
РИА НовостиУлюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
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Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, прислал Агентству городских новостей «Москва» два новых стихотворения, написанные им в колонии.Агентство Москва02:00
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Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
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В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
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Госдума ограничит количество авторов законопроектов
Совет Думы принял решение ограничивать количество авторов только теми, которые уже есть в законопроекте.
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Оnline-тестирование по выявлению у детей подозрения на расстройства аутистического спектра можно пройти на сайте нижегородского минздрава
По информации ведомства, M-CHAT-R - скрининговый инструмент для оценки риска таких расстройств у детей в возрасте от 18 до 30 месяцев.
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Общество
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Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Общество
Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Происшествия
Уронившую новогоднего оленя девушку оштрафовали в Саратове
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Политика
Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели новые санкции против Венесуэлы, добавив в список семь граждан страны - Минфин.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone с 5G в 2020 году
Ранее сообщалось, что некоторые модели смартфонов Apple будут иметь 5G, но поддерживать они будут не все диапазоны пятого поколения.
Культура
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Экономика
В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела
Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.