Общество

РИА НовостиРИА НовостиУлюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось

Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, прислал Агентству городских новостей «Москва» два новых стихотворения, написанные им в колонии.
Агентство Москва02:00

Подробнее о событии

Улюкаев описал в стихах встречу Нового года в колонии

Газета.Ru09:45

Улюкаев написал два новых стихотворения

Известия03:26

Улюкаев сложил в колонии стихи о винегрете и душе

Телеканал 360°04:34

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

РИА Новости04:21

Улюкаев написал стихи про тюремный винегрет и подарки для подлецов

Московский Комсомолец04:14

Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии

РБК04:36

Осужденный за коррупцию экс-министр А.Улюкаев поделился с Агентством «Москва» новыми стихотворениями

Агентство Москва02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Известия вчера в 15:47
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Политика

В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Lenta.ru 07:59
Политика

Госдума ограничит количество авторов законопроектов

Совет Думы принял решение ограничивать количество авторов только теми, которые уже есть в законопроекте.
Парламентская газета 09:38
Здоровье

Оnline-тестирование по выявлению у детей подозрения на расстройства аутистического спектра можно пройти на сайте нижегородского минздрава

По информации ведомства, M-CHAT-R - скрининговый инструмент для оценки риска таких расстройств у детей в возрасте от 18 до 30 месяцев.
НТА-Приволжье 08:46
Общество

Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри

Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Газета.Ru 09:12
Общество

Жители России потратили за праздники более 285 млрд рублей

Суммарные расходы граждан России на подарки к Нового году и праздничные мероприятия Сбербанк оценил в 285 млрд рублей.
Красная весна 09:58
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

РБК 07:14
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 01:05
Общество

Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения

Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Интерфакс 09:08
Происшествия

Уронившую новогоднего оленя девушку оштрафовали в Саратове

Общественное телевидение России 10:21
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Inkazan 01:43
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
RT на русском вчера в 05:12
Политика

Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Взгляд.ру 09:11
Футбол

«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»

Евро-футбол.ру вчера в 17:01
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Российская газета 09:20
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

США ввели новые санкции против Венесуэлы, добавив в список семь граждан страны - Минфин.
ТАСС 10:18
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone с 5G в 2020 году

Ранее сообщалось, что некоторые модели смартфонов Apple будут иметь 5G, но поддерживать они будут не все диапазоны пятого поколения.
Газета DAILY 06:55
Культура

RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны

Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
РИА Новости 10:33
Политика

Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели

Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Евразия Daily 01:43
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Экономика

В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела

Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела, а величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
РИА Новости 06:36
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное