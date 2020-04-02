Происшествия
Газета.RuБизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash. Врачей предпринимателю вызвал его водитель, до приезда врачей бизнесмен пытался перевязать раны самостоятельно.
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с чего всё началось
Как уточнил Telegram-канал Mash, Джабраилов сам порезал руки в одном из номеров гостиницы на Измайловском шоссе в Москве. Его увидел водитель и вызвал скорую. Когда к нему приехали врачи, он замотал раны полотенцем и заявил, что был в шоковом состоянии.Телеканал 360°09:12
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НИИ имени Склифосовского: Умар Джабраилов находится в удовлетворительном состоянии
Агентство Москва09:44
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