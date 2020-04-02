Происшествия

Газета.RuГазета.RuБизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash. Врачей предпринимателю вызвал его водитель, до приезда врачей бизнесмен пытался перевязать раны самостоятельно.
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с чего всё началось

Источник: Умар Джабраилов попал в больницу с ранениями рук

Как уточнил Telegram-канал Mash, Джабраилов сам порезал руки в одном из номеров гостиницы на Измайловском шоссе в Москве. Его увидел водитель и вызвал скорую. Когда к нему приехали врачи, он замотал раны полотенцем и заявил, что был в шоковом состоянии.
Телеканал 360°09:12

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Подробности ЧП с Умаром Джабраиловым: ел пиццу после ножевого ранения

Московский Комсомолец11:27

Шоковое состояние: подробности кровавого инцидента с Джабраиловым

РЕН ТВ09:43

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru09:56

НИИ имени Склифосовского: Умар Джабраилов находится в удовлетворительном состоянии

Агентство Москва09:44

Бизнесмена Умара Джабраилова госпитализировали в Москве

Вечерняя Москва09:39

Источник: Умар Джабраилов попал в больницу с ранениями рук

Телеканал 360°09:12

Бизнесмена Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Москва 2410:03
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Общество

Собянин не стал вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин не стал вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Lenta.ru 12:35
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Энергетика

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«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Игры

Фанатов Borderlands привели в бешенство слова главы Gearbox Software

Вашингтон, 2 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Поклонников Borderlands возмутила ситуация, возникшая в связи с докладом главы Gearbox Software Рэнди Питчфордом и скандалом, связанным с оплатой труда сотрудникам компании.
REGNUM 07:02
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
МР7.ру 13:33
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Политика

Президент Филиппин приказал стрелять по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что полиция и вооруженные силы будут открывать огонь по тем, кто продолжает протесты и нарушает порядок во время карантина.
РБК 13:41
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

Главы российских регионов в координации с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 13:33
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:43
Общество

В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 1 мая

Ранее введенные карантинные мероприятия и меры продлеваются до 1 мая.
РБК 13:46
Происшествия

В Костроме скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В Костроме зафиксирован первый смертельный случай у пациентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус.
Российская газета 11:10
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя во время режима самоизоляции

В Забайкальском крае официально вводится запрет на продажу алкогольной продукции во время введенного президентом России Владимиром Путиным режима самоизоляции.
Газета.Ru 08:27
Общество

На Кубани компаниям такси выдадут пропуска для передвижения

Уже с 00:00 3 апреля для передвижения по территории Краснодарского края транспорта понадобится пропуск, их выдают в администрациях муниципалитетов — их могут получить сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185-м постановлением главы региона, а также владельцы транзитного транспорта.
REGNUM 10:11
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Политика

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ 10:07
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.
РБК 05:16
Общество

В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Первый Тульский 13:00
Общество

В Бергамо российским медикам сварили борщ

Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Политика

Следующая неделя в России может стать также нерабочей

Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Новости Воронежа 04:31
Происшествия

Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки

Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС вчера в 17:22
Происшествия

Курировавший дело MH17 нидерландский прокурор получил награду

Амстердам, 2 апреля 2020, 09:58 — REGNUM Голландский прокурор Фред Вестербеке, курировавший дело MH17, удостоен звания Командора Орден Оранских-Нассау.
REGNUM 02:58
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Версия-Саратов 11:54
Хоккей

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс. "Чикаго" подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.
Чемпионат 13:21
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Умар Алиевич Джабраилов
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный деятель, меценат. Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почётный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.
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