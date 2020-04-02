Происшествия

РБКРБКУмар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля. Человек с таким именем был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили РБК в приемной больницы. По данным РЕН ТВ, он попытался покончить с собой в гостиничном комплексе "Измайлово".
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с чего всё началось

Источник: Умар Джабраилов попал в больницу с ранениями рук

Умар Джабраилов, полный тезка крупного бизнесмена, оказался в больнице под наблюдением врачей. Его госпитализировали с ранами на руках, сообщил источник «360». Джабраилова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Телеканал 360°09:12

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Подробности ЧП с Умаром Джабраиловым: ел пиццу после ножевого ранения

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Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru09:56

Источник: Умар Джабраилов попал в больницу с ранениями рук

Телеканал 360°09:12

Шоковое состояние: подробности кровавого инцидента с Джабраиловым

РЕН ТВ09:43
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Умар Алиевич Джабраилов
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный деятель, меценат. Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почётный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.
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