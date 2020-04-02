Умар Джабраилов, полный тезка крупного бизнесмена, оказался в больнице под наблюдением врачей. Его госпитализировали с ранами на руках, сообщил источник «360». Джабраилова доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

с чего всё началось

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля. Человек с таким именем был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили РБК в приемной больницы. По данным РЕН ТВ, он попытался покончить с собой в гостиничном комплексе "Измайлово".

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

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