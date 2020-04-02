Происшествия

РБКРБКУмар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля. Человек с таким именем был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили РБК в приемной больницы. По данным РЕН ТВ, он попытался покончить с собой в гостиничном комплексе "Измайлово".
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Источник: Умар Джабраилов попал в больницу с ранениями рук

Телеканал 360°09:12

Бизнесмена Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Москва 2410:03

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru09:56

НИИ имени Склифосовского: Умар Джабраилов находится в удовлетворительном состоянии

Агентство Москва09:44

Бизнесмена Умара Джабраилова госпитализировали в Москве

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Подробности ЧП с Умаром Джабраиловым: ел пиццу после ножевого ранения

Московский Комсомолец11:27

Шоковое состояние: подробности кровавого инцидента с Джабраиловым

РЕН ТВ09:43
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
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Общество

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Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
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Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам, пишет ТАСС .
Znak.com 09:47
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В России могут продлить нерабочую неделю

Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
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Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Общество

В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры

В Санкт-Петербурге сохранятся все принятые ограничительные меры в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Коми Сергей Гапликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

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Энергетика

Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.
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Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн

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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

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Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
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Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России

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В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
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Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» за фейк

Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургской исправительной колонии № 8 на сайте региональной редакции «Эхо Москвы».
BFM.ru 11:19
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Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

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Умар Алиевич Джабраилов
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный деятель, меценат. Председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почётный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.
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