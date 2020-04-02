Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, Джабраилова госпитализировали из московского отеля с ранениями рук. Скорую помощь вызвал водитель бизнесмена.

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

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