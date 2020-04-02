Происшествия
Lenta.ruУмар Джабраилов попытался покончить с собой
Бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, Джабраилова госпитализировали из московского отеля с ранениями рук. Скорую помощь вызвал водитель бизнесмена.
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НИИ имени Склифосовского: Умар Джабраилов находится в удовлетворительном состоянии
Агентство Москва09:44
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Политика
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
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Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Футбол
Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим один миллиард долларов за карьеру.
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Хоккей
Американский нападающий рассказал, что его заманивали в «Нефтехимик» гамбургерами
Бывший нападающий «Нефтехимика» американец Тим Стэплтон поделился воспоминаниями о жизни в Нижнекамске.
Армия и оружие
Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Общество
Более 1,2 тысячи человек умерли в США от коронавируса за сутки
По данным университета, за последние 24 часа на территории Соединенных Штатов Америки от вызванного коронавирусом нового типа заболевания умерли 1243 человека, что является наибольшим числом летальных исходов, зарегистрированном за сутки.
Общество
За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов
На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.
Здоровье
В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.
Энергетика
Новак заявил, что рынок нефти продолжит падение
Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Политика
В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к существенным неприятностям для Японии.
Общество
Трамп потерял $1 млрд из-за коронавируса
Суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд.
Спорт
Акентьев: Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде
Бывший многолетний президент Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги зимнего сезона в биатлоне и лыжных гонках, рассказал о знакомстве с Александром Тихоновым, раскрыл секрет сенсационной победы Юлии Чепаловой и объяснил, в чём феномен Александра Большунова.
Политика
Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии
Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Интернет
Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности
Занимавший ранее второе место Mozilla Firefox опустился на третью строчку с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer продолжает оставаться на четвёртой позиции с долей 5,87 %.
Общество
Не только «каникулы»: что еще важного сказал Владимир Путин в обращении к нации
Вторую неделю подряд российский президент выступает с экстренным обращением к гражданам страны.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
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