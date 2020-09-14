Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале
Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК. Одним из клиентов группы является «УГМК-Сталь» в Тюмени.В источнике
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Глава Федерации бокса РФ купил долю уральской металлургической компании
Деловой квартал (Екатеринбург)02:08
Глава Федерации бокса России Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале
Коммерсантъ Екатеринбург22:46