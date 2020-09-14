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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК. Одним из клиентов группы является «УГМК-Сталь» в Тюмени.В источнике
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Деловой квартал (Екатеринбург)

Глава Федерации бокса РФ купил долю уральской металлургической компании

Деловой квартал (Екатеринбург)02:08
Московский Комсомолец Екатеринбург

Генсек Федерации бокса России обзавелся бизнесом на Урале

Московский Комсомолец Екатеринбург01:09
Коммерсантъ

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Коммерсантъ18:19
Европейско-Азиатские новости

Глава Федерации бокса России будет вести бизнес на Урале

Европейско-Азиатские новости23:13
Коммерсантъ Екатеринбург

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Коммерсантъ Екатеринбург22:46
ФедералПресс

Глава Федерации бокса Умар Кремлев купил бизнес в Екатеринбурге

ФедералПресс00:21
The Moscow Post

«Втормет» лишним не бывает

The Moscow Postвчера в 05:20

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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