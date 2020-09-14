The Moscow Post 3

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК. Одним из клиентов группы является «УГМК-Сталь» в Тюмени.