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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК. Одним из клиентов группы является «УГМК-Сталь» в Тюмени.В источнике
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Европейско-Азиатские новости

Глава Федерации бокса России будет вести бизнес на Урале

Европейско-Азиатские новости23:13
Деловой квартал (Екатеринбург)

Глава Федерации бокса РФ купил долю уральской металлургической компании

Деловой квартал (Екатеринбург)02:08
ФедералПресс

Глава Федерации бокса Умар Кремлев купил бизнес в Екатеринбурге

ФедералПресс00:21
Областная газета

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв купил долю в уральской компании

Областная газета02:40
Коммерсантъ Екатеринбург

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Коммерсантъ Екатеринбург22:46
Коммерсантъ

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Коммерсантъ18:19
The Moscow Post

«Втормет» лишним не бывает

The Moscow Postвчера в 05:20

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
RT на русскомвчера в 13:57
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22
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Для чего Кремлю понадобилась встреча в «Нормандском формате» в Берлине

Как в целом и предсказывали эксперты, переговоры советников в "нормандском формате" не принесли ровным счетом никаких результатов Единственным итогом можно считать подтвержденную украинской стороной готовность соблюдать режим прекращения огня, о чем по завершении встречи в Берлине сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Украина.рувчера в 10:38
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