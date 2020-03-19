Коронавирус
Газета.RuУмарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина
Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
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Линус Умарк: «Никогда не говорил, что не вернусь в Россию. Это фантазия журналиста»
Спорт БИЗНЕС Online07:33
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Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
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В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
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Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Экономика
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Председатель Министерства финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Федерального казначейства заявил о том, что большинство отделений экономики Российской Федерации находятся под огромным давлением из-за сложившейся ситуации с ценами на нефть и распространением китайского COVID-19.
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В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года. Котировки обвалились ниже 27 долларов.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове
Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
Общество
Москалькова проверила аптеки на наличие антисептиков и масок
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично убедилась, что в аптеках нет антисептиков и медицинских масок, и обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой внести их в минимальный ассортимент препаратов для медпомощи.
Общество
Baza: власти определились с условием для закрытия Москвы на карантин
По информации журналистов, Москва будет закрыта на карантин, если число заболевших в Москве перевалит за 800 человек.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму военным преступлением
В издании назвали политику Киева, запрещающую подачу воды в Крым, военным преступлением.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
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Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5
Политика
Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ
Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Политика
Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в ближайшее время
Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении.
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Энергетика
Bloomberg о нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда: это надолго
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией (СА) продлится долго — такой вывод сделали авторы статьи, опубликованной 17 марта в издании Bloomberg.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.