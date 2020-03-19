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Газета.RuГазета.RuУмарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина

Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
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