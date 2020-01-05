Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

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В воскресенье, 5 января, в одной из клиник Москвы в возрасте 73 лет умер народный артист России Геннадий Пискунов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, где певец работал.

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