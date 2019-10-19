Общество

RT на русскомRT на русскомУмер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак

В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом сообщил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
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Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.
ТАСС07:53

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В Петербурге умер вице-адмирал, участвовавший в подъеме подлодки «Курск»

РИА Новости10:33

В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

Петербургский дневник08:54

Умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

ТАСС07:53

Умер вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил учениями затонувшей подлодки «Курск»

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В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

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В Петербурге скончался руководивший подъёмом «Курска» вице-адмирал Михаил Моцак

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В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он знал правду о трагедии «Курска»

Фонтанка.Ру07:31
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Михаил Васильевич Моцак
Военачальник
Советский и российский военачальник. Командующий 1-й Краснознамённой флотилией подводных лодок Краснознамённого Северного флота, вице-адмирал в отставке. Герой Российской Федерации.
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