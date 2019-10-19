Общество
RT на русскомУмер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом сообщил экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
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с чего всё началось
Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.ТАСС07:53
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Умер вице-адмирал Михаил Моцак, который руководил учениями затонувшей подлодки «Курск»
КП - Санкт-Петербург08:20
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Политика
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15
Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
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