Общество

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Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

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