Общество

КоммерсантъКоммерсантъУмер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
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Источник раскрыл обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

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Раскрыты обстоятельства смерти «Паши Фейсконтроля»

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Друг Паши Фейсконтроля назвал предварительную причину его смерти

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Раскрыты обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

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Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти

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В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русскомвчера в 15:13

Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели

Комсомольская правдавчера в 15:03
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Общество

На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова

Известия вчера в 16:01
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

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Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
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Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки

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Футбол

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.
Gazeta.SPb вчера в 01:26
Спорт

«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Life.ru вчера в 05:41
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева провела «семейный выходной» с мужем и дочерью

Знаменитость провела «семейный выходной» вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью Машей, однако звезда не рассказала, чем они занимались.
Дни24 02:14
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
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В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Футбол

Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Происшествия

Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
Общество

Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю

Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Политика

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Авто

Появились первые фото обновленной Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 08 ноября в 01:57
Наука

Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее

Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.
Хайтек+ 07 ноября в 06:10
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Политика

Песков рассказал о графике Путина на полях саммита БРИКС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике двусторонних встреч президента Владимира Путина на саммите БРИКС.
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Футбол

«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.
Вести.Ru вчера в 09:39
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