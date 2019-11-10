Общество
КоммерсантъУмер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
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Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
Комсомольская правдавчера в 15:03
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Политика
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Экономика
В России выросла стоимость аренды квартир
Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за минувший месяц выросла в среднем на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков ЦИАН.
Профиль 03:29
Футбол
Манчестер Юнайтед - Брайтон: прогноз Three Seven 10 ноября 2019
Сегодня в двенадцатом туре Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Брайтон.
Ставка TV 07:55
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Гаджеты
Платы с разъёмом Socket sTRX4 несовместимы со старыми процессорами
Производители материнских плат начали публиковать описания своих материнских плат на базе набора логики AMD TRX40, который обеспечивает поддержку новых 7-нм процессоров Ryzen Threadripper в исполнении Socket sTRX4, не дожидаясь официального анонса новинки.
3DNews 07:13
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН вчера в 01:25
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Здоровье
Жителям Подмосковья сказали, как снизить влияние погоды на сердце
Уфимские Заметки вчера в 14:18
Здоровье
Безвредный вирус папилломы человека может защитить от рака кожи
По утверждениям медиков, вирус папилломы человека может защитить от рака кожи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:09
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 08 ноября в 13:21
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
Ранее уже упоминалось, что модель, прозванная, как «Русский Прадо», будет создана на новой платформе и получит новые силовые установки.
Tvoe-avto.com 02:44
Экономика
Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии
Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.
Primpress.ru вчера в 15:00
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00