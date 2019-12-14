За всю карьеру Айелло исполнил около 90 ролей. Наиболее известен актер по фильмам "Крестный отец 2", в котором он сыграл мафиози Тони Розато, "Леон" (мафиози Тони), "Однажды в Америке" (шеф полиции Винсент Айелло) и многих других.

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

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