Кино
ИнтерфаксУмер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»
За всю карьеру Айелло исполнил около 90 ролей. Наиболее известен актер по фильмам "Крестный отец 2", в котором он сыграл мафиози Тони Розато, "Леон" (мафиози Тони), "Однажды в Америке" (шеф полиции Винсент Айелло) и многих других.
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Футбол
Червиченко: все понимают, что Гинер сказал правду о работе Егорова
На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
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Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Культура
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Экономика
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Авто
Honda обновила пикап Honda Rigdeline
Обновленный Honda Rigdeline оценили в 35 тысяч долларов за версию с передним приводом, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 44 600 долларов.
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Гаджеты
Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone
Компания Apple неожиданно для пользователей представила обновление iOS 13 с огромным количеством новых функций, которое подходит для смартфонов iPhone 5s и iPhone 6. Загрузить апдейт можно в соответствующем разделе меню.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
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