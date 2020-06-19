с чего всё началось

Наибольшую популярность Холму принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.

Экономика Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9% По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.

Транспорт В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.

Политика ДНР планирует с 22 июня открыть КПП Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова. 1

Политика Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов. 681

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 4

Общество ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 523

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 1,2K

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента. 1

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. 1

Общество В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя. 67

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 419

Футбол Сергей Хусаинов: «Сочи» забил «Ростову» с нарушением правил. Пенальти тоже левый По словам Хусаинова, первый гол в ворота «Ростова» нельзя было засчитывать из-за нарушения правил со стороны форварда «Сочи» Антона Заболотного.

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярнейший российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 22

Здоровье В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 23

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 141

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 4