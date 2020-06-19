Кино
Газета.RuУмер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Наибольшую популярность Холму принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Холм был известен широкой публике по фильмам «Пятый элемент», «Из ада» и «Чужой», а также по трилогиям Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит», в которых он сыграл хоббита Бильбо Бэггинса.RT на русском08:12
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