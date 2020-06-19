с чего всё началось

Наибольшую популярность Холму принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.

Финансы Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 844

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,3K

Шоу-бизнес Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

Общество Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе 15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. 169

Экономика При санации крымского Генбанка к нему присоединят Собинбанк Изменения предусматривают реорганизацию Генбанка в форме присоединения к нему текущего инвестора при финоздоровлении – Собинбанка.

Общество Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта. 188

Общество В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов. 488

Происшествия Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.

Игры Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat Считается, что новая игра выйдет на PlayStation 5. Несмотря на то, что презентация новой PlayStation прошла без намёка на новую часть легендарного файтинга, фанаты серии считают, что разработка новой игры близится к финалу. 1

Общество Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 33

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. 19

Футбол «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Общество В России разблокировали Telegram 1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России. 1,2K

Гаджеты Apple может переименовать iPhone и iOS Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone. 14

Биатлон Тихонов: Надо гнать поганой метлой все руководство Союза биатлонистов России За 12 лет, прошедших после ухода Тихонова из СБР в российском биатлоне не сделано ничего, а последние два года руководство все развалило до основания, считает легендарный спортсмен.

Политика Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.