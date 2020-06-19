Кино

Газета.RuГазета.RuУмер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Наибольшую популярность Холму принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса Иэн Холм

RT на русском13:54

Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер

Lenta.ru08:04

Умер сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса актер Иэн Холм

РБК08:51

Умер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо во «Властелине колец»

Интерфакс08:35

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Газета.Ru10:24

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в фильмах «Властелин колец»

ТАСС08:14

Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» Иэн Холм

РИА Новости09:14
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