Кино
Газета.RuУмер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Наибольшую популярность Холму принесла роль Бильбо Бэггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Общество
О погоде в июле рассказал Гидрометцентр
По мнению заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, почти по всей европейской части России в июле может быть тепло и даже жарко.
МедиаПоток 11:34
Футбол
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
ГЛАС.RU вчера в 23:14
Общество
Прокуратура предостерегла мэрию от замены плитки на проспекте Победы
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников предостерег начальника управления капитального строительства Липецка Сергея Алпатова о недопущении нарушения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетного законодательства при изменении при изменении существующих условий контракта.
Gorod48 10:05
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Происшествия
Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
РИА Новости 14:29
Общество
В Белоруссии задержан главный соперник Лукашенко на выборах
Главный соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в выборной гонке на высший пост в стране экс-банкир Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке".
Утро.ru вчера в 10:27
Политика
США пока не планируют разрешать пассажирское сообщение с ЕС
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в пятницу журналистам, что США пока не планируют снимать ограничения с пассажирского сообщения с ЕС.
Московский Комсомолец 15:20
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 12:57
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Политика
Воробьев рассказал Путину о бывшей «как мама или сестра» Голиковой
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом Владимиром Путиным поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 11:45
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Журналист «Дождя» отдал Центру «Э» материалы по махинациям с голосами
Корреспондент телеканала «Дождь» Антон Баев предоставил сотрудникам Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») все материалы расследования о махинациях при электронном голосовании по поправкам к Конституции в Москве.
РБК 13:59
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Наука
Разработана технология 3D-печати внутри тела человека
Evo-rus.com 17 июня в 11:59
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57