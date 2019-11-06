Культура

DP.RUDP.RUУмер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Виталий Жигалин родился 31 июня 1972 года. В 1995 году окончил Воронежский государственный институт. Актер снимался в телевизионных сериалах "Морские дьяволы", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Тайны следствия" и "Литейный".
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с чего всё началось
«5 ноября на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог САТД имени М. Горького Виталий Жигалин», – сообщается на странице театра в Facebook
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Взгляд.ру05:14

Подробнее о событии

Прощание с актером Театра драмы Виталием Жигалиным пройдет в пятницу

Самарская газета08:00

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

RT на русском06:21

Актера Самарского театра драмы Виталия Жигалина, сыгравшего роли в известных российских криминальных сериалах, проводят в последний путь 8 ноября

РегионСамара.ру05:25

В Самаре скончался известный актер

Pro Город Самара04:05

В Самаре после продолжительной болезни скончался актер театра драмы

ТРК Губерния02:47

Умер актер самарского драмтеатра Виталий Жигалин: причины смерти, биография, семья, воспоминания коллег

КП - Самара02:50

Ушел из жизни актер Самарского театра драмы Виталий Жигалин

Волжская коммунавчера в 23:05
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Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Радио Комсомольская правда 03:27
Общество

Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
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МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства.
REGNUM 01:10
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Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»

Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов

ТАСС/ Число районов в Новгородской области, где произошли подтопления домов и участков дорог из-за сильного дождя, увеличилось с семи до девяти.
ТАСС вчера в 15:05
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Общество

Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 крупных европейских банков планируют создать общеевропейскую платежную систему, способную заменить американские системы Mastercard и Visa.
Общественная служба новостей 08:45
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК вчера в 08:32
Политика

«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес

Певица Нюша показала редкие кадры с годовалой дочерью

Певица Нюша ровно год назад стала мамой – артистка родила дочь своему мужу, бизнесмену Игорю Сивову.
MedikForum.ru 05:54
Общество

Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
VSE42.RU вчера в 07:02
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия

У впавшей в кому экс-жены Цеповяза нашли записку

РБК 08:53
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Происшествия

Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»

Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Армия и оружие

Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina

Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Футбол

Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Футбол

Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину

26-летний Джордан Нортовер в суде признал себя виновным в том, что попытался ограбить футболистов «Арсенала» Зеада Колашинаца и Месута Озила.
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Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Футбол

Григорян не возглавит сборную Армении, у команды будет другой тренер

Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). В октябре этого года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.
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Глава Чувашии ознакомился с ходом капремонта детской поликлиники в Алатыре

6 ноября в Алатыре с рабочей поездкой побывал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
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Армия и оружие

Из ПТРК по бронемашине: курды показали «встречу» турецкого патруля на севере Сирии

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