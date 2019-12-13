Кино

Петербургский дневникПетербургский дневникУмер актер фильмов «Крестный отец» и «Леон»

Самой популярной ролью Айелло стала роль Тони Розато в фильме «Крестный отец 2». Также россияне полюбили артиста после выхода фильмов «Однажды в Америке», «Счастливое число Слевина», «Леон» и других. Информация о дате и месте похорон уточняется.
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Умер актер из фильма «Леон»

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