Кино

Газета.RuГазета.RuУмер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Подробнее о событии

Коллеги выразили соболезнования после смерти актера Кокшенова

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Биография Михаила Кокшенова

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Раскрыты подробности смерти Кокшенова

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Названы обстоятельства смерти актера Кокшенова

Известия07:07

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

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Актер второго плана, затмевавший главных героев: чем запомнился Михаил Кокшенов

ТК Звезда07:46

Стала известна причина смерти известного актера Михаила Кокшенова

РЕН ТВ06:36
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Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
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Происшествия

Генпрокуратура заинтересовалась работой тульских патологоанатомов

Сегодня представители Генпрокуратуры находятся в Туле.
Тульские новости 07:32
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05:02
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Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 05:58
Культура

Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора

Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,1K
Происшествия

Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
РИА Новости 10:55
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Кино

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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Происшествия

В Чебоксарах полицейский получил условный срок за изнасилование

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно.
Чебоксары 24 10:36
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Общество

Города на побережье в Калининградской области откроют для посещений

Региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области откроет для въезда города на побережье Балтики.
Известия 10:44
3
Общество

Саратовским педагогам и врачам повысили зарплату с 1 июня

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подписал постановление "О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений области".
Взгляд-инфо 09:05
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,5K
Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
87
Происшествия

Fox: семь человек погибли в результате стрельбы в Алабаме

Семь человек стали жертвами стрельбы в округе Морган в штате Алабама в четверг вечером. Об этом сообщает в пятницу телеканал Fox News.
ТАСС 10:13
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Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
3
Происшествия

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 02:26
5
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

Астероид в субботу подлетит к Земле ближе, чем его апрельский "собрат", но все равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 08:46
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
1,5K
Происшествия

Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке

Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине.
Lenta.ru 10:07
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Армия и оружие

Белоруссия не планирует совместных учений с НАТО

Белоруссия не планирует совместных учений с Североатлантическим альянсом и их проведение не представляется возможным в силу действующего со стороны НАТО ограничения, заявили в Минобороны республики.
РИА Новости 05:37
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Политика

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
1
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Общество

Суд установил надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
493
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
233
Общество

Суд отправил брянского блогера Коломейцева в колонию

Суд вынес решение по делу Коломейцева. Он будет отбывать срок в колонии поселения. Вынесен приговор в отношении Александра Коломейцева.
Труд (Клинцовский район) 10:00
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Михаил Кокшенов
Актёр
Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РФ.
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