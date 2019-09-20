Кино
Реальное времяУмер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Вчера во время гастролей скончался народный артист России Игорь Шибанов. Он известен широкой публике по ролям в фильмах "Брат", "Про уродов и людей" и "Замок", также он играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности" и других.
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Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов
КП - Санкт-Петербург12:20
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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
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В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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Рамблер 07:43
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В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей
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РБК 22:12
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В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
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Интерфакс 07:09