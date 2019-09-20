Кино

Реальное времяРеальное времяУмер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

Вчера во время гастролей скончался народный артист России Игорь Шибанов. Он известен широкой публике по ролям в фильмах "Брат", "Про уродов и людей" и "Замок", также он играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности" и других.
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Умер петербургский артист Игорь Шибанов. Он сыграл Бильбо Бэггинса в советском «Хоббите»

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