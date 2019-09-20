Кино
Телеканал 360°Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»
Народный артист России Игорь Шибанов умер в 75 лет. Он был известен по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».
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Умер петербургский артист Игорь Шибанов. Он сыграл Бильбо Бэггинса в советском «Хоббите»
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Умер актер фильма «Брат» и сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Невские Новостивчера в 08:55
Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов
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Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.
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Лента о событиях 1825 года выйдет в российский прокат в конце декабря. Фильм снят при поддержке государственного Первого канала.
BFM.ru вчера в 23:18
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Беларусь упростит визовый режим с ЕС
Беларусь упрощает визовый режим с ЕС. О решении подписать соответствующее соглашение объявил президент республики Александр Лукашенко.
МИР 24 вчера в 10:56
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
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В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
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Профиль вчера в 14:42
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"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
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Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии.
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РИА Новости вчера в 19:13
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Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза
Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК вчера в 15:03
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Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
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Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь вчера в 12:55
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Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Общество
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В течение трёх лет каждый месяц правительство региона будет выплачивать по 700 евро (50 т.р.). За весь срок сумма составит 25 200 евро (1 млн 180 тыс. рублей).
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
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В Китае оценили встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
«Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:31
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Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
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