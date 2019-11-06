с чего всё началось

Уточняется, что актер умер после продолжительной болезни. Прощание с Виталием Жигалиным пройдет 8 ноября. Актер снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия" и других.

Политика Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Происшествия Бывшая жена Цеповяза впала в кому Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Авто Гибрид BMW X3 xDrive30e встанет на конвейер в декабре Новый вариант кроссовера X3 — второй гибридный паркетник BMW после модификации X5 xDrive45e — расширяет гамму подзаряжаемых моделей до шести.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Происшествия В Кемерове совершено покушение на известного адвоката В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.

Политика Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об информационных ошибках министерства, за которые надо было извиняться.

Политика В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.

Происшествия Колония «унесла» тайны самых громких убийств Только за последние годы от тяжелых болезней в колониях скончались Юсуп Темерханов (был осужден за убийство полковника Юрия Буданова) и Лом-Али Гайтукаев (был осужден за организацию расстрела Анны Политковской).

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Игры Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".

Общество ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.

Футбол Роналдо может приобрести еще один футбольный клуб Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо заявил, что у него возникла идея приобрести португальский клуб.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли Известная певица Наташа Королева рассказала о том, как она лишись ребенка из-за травли.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.