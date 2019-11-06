Культура
Радио SputnikУмер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Уточняется, что актер умер после продолжительной болезни. Прощание с Виталием Жигалиным пройдет 8 ноября. Актер снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия" и других.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«5 ноября на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог САТД имени М. Горького Виталий Жигалин», – сообщается на странице театра в Facebook.Взгляд.ру05:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Стало известно из-за чего мог умереть знаменитый самарский актёр Виталий Жигалин
Pro Город Самара10:24
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
Газета.Ru 10:40
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Авто
Гибрид BMW X3 xDrive30e встанет на конвейер в декабре
Новый вариант кроссовера X3 — второй гибридный паркетник BMW после модификации X5 xDrive45e — расширяет гамму подзаряжаемых моделей до шести.
Драйв 07:40
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Политика
Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об информационных ошибках министерства, за которые надо было извиняться.
РИА Новости 09:34
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04
Происшествия
Колония «унесла» тайны самых громких убийств
Только за последние годы от тяжелых болезней в колониях скончались Юсуп Темерханов (был осужден за убийство полковника Юрия Буданова) и Лом-Али Гайтукаев (был осужден за организацию расстрела Анны Политковской).
Росбалт 06:25
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Музыка
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
РИА Новости 09:51
Игры
Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно
Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
Goroday.ru 10:22
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Футбол
Роналдо может приобрести еще один футбольный клуб
Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо заявил, что у него возникла идея приобрести португальский клуб.
Матч ТВ 10:32
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли
Известная певица Наташа Королева рассказала о том, как она лишись ребенка из-за травли.
Дни24 09:43
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
OAnews 06:30
Экономика
Экспорт автомобилей из России вырос на треть
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 04:38