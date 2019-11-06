Культура

ТВ ЦентрТВ ЦентрУмер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября. Долгое время он боролся с серьезной болезнью, в июне ему сделали пересадку почек.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Актера Самарского театра драмы Виталия Жигалина, сыгравшего роли в известных российских криминальных сериалах, проводят в последний путь 8 ноября

РегионСамара.ру05:25

В Самаре скончался известный актер

Pro Город Самара04:05

В Самаре после продолжительной болезни скончался актер театра драмы

ТРК Губерния02:47

В Самаре умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

ГТРК Самара02:28

Умер актер самарского драмтеатра Виталий Жигалин: причины смерти, биография, семья, воспоминания коллег

КП - Самара02:50

Скончался актер театра драмы Виталий Жигалин

Самарская газетавчера в 23:44

Ушел из жизни актер Самарского театра драмы Виталий Жигалин

Волжская коммунавчера в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Армия и оружие

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Технологии

Тренировать роботов для строительства лунной базы предложили на Эльбрусе

Расположенная на Северном Кавказе гора Эльбрус может стать одной из площадок для испытания роботов, которые в перспективе будут строить лунную базу.
Это Кавказ 05:45
Гаджеты

Процессоры AMD станут основой суперкомпьютера для разработки ядерного оружия

Система будет иметь производительность 28 PFLOPS и станет самой производительной в Европе.
iXBT.com 05:37
Происшествия

Опубликовано оперативное видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Напомним: 31 октября в Нарьян-Маре Денис Поздеев проник в детский садик "Сказка" и ударил ножом спящего во время тихого часа 6-ти летнего ребенка. ребенка, видео первичного допроса было выложено сразу же после задержания убийцы.
МонаВиста вчера в 04:20
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Энергетика

«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Футбол

Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена

Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ вчера в 12:32
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Авто

Chevrolet покажет полностью электрическую версию грузовика C10

На выставке мирового тюнинга SEMA, которая продлится с 5 по 8 ноября в Лас-Вегасе, покажут электрический хот-род Chevrolet E-10 Concept.
Тарантас Ньюс вчера в 06:44
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Происшествия

Защита Шамсутдинова настаивает на переквалификации дела

По словам адвоката, солдата-срочника могли довести до такого состояния.
Rambler News Service 06:32
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Футбол

«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»

Московский Комсомолец вчера в 15:06
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Венгер согласился возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить «Баварию».
Матч ТВ 04:53
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Спорт

Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке

Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке и принес неудачу хозяевам стадиона.
РЕН ТВ 01:43
Технологии

Эвотор поможет офлайновому бизнесу стимулировать спрос

Эвотор запустил сервис, который позволяет офлайновому бизнесу привлекать покупателей в торговые точки.
Retail & Loyalty 01:55
Происшествия

Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске

В Норильске в ходе плановых работ обрушили несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.
Дни.ру 06:11
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета 06:27
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Главное