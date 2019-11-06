Культура
ТВ ЦентрУмер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября. Долгое время он боролся с серьезной болезнью, в июне ему сделали пересадку почек.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Технологии
Тренировать роботов для строительства лунной базы предложили на Эльбрусе
Расположенная на Северном Кавказе гора Эльбрус может стать одной из площадок для испытания роботов, которые в перспективе будут строить лунную базу.
Это Кавказ 05:45
Гаджеты
Процессоры AMD станут основой суперкомпьютера для разработки ядерного оружия
Система будет иметь производительность 28 PFLOPS и станет самой производительной в Европе.
iXBT.com 05:37
Происшествия
Опубликовано оперативное видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Напомним: 31 октября в Нарьян-Маре Денис Поздеев проник в детский садик "Сказка" и ударил ножом спящего во время тихого часа 6-ти летнего ребенка. ребенка, видео первичного допроса было выложено сразу же после задержания убийцы.
МонаВиста вчера в 04:20
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Энергетика
«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Футбол
Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ вчера в 12:32
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Авто
Chevrolet покажет полностью электрическую версию грузовика C10
На выставке мирового тюнинга SEMA, которая продлится с 5 по 8 ноября в Лас-Вегасе, покажут электрический хот-род Chevrolet E-10 Concept.
Тарантас Ньюс вчера в 06:44
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Происшествия
Защита Шамсутдинова настаивает на переквалификации дела
По словам адвоката, солдата-срочника могли довести до такого состояния.
Rambler News Service 06:32
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Футбол
«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»
Московский Комсомолец вчера в 15:06
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Футбол
Венгер согласился возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить «Баварию».
Матч ТВ 04:53
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Спорт
Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке
Черный кот едва не сорвал футбольный матч в Нью-Йорке и принес неудачу хозяевам стадиона.
РЕН ТВ 01:43
Технологии
Эвотор поможет офлайновому бизнесу стимулировать спрос
Эвотор запустил сервис, который позволяет офлайновому бизнесу привлекать покупателей в торговые точки.
Retail & Loyalty 01:55
Происшествия
Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске
В Норильске в ходе плановых работ обрушили несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.
Дни.ру 06:11
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20