Шоу-бизнес
iReactorУмер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра. Уточняется, что Федоров умер после тяжелой и продолжительной болезни.
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с чего всё началось
«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актер — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», — сообщила пресс-служба театра.Телеканал 360°05:47
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Александр Збруев потерял старшего брата: вахтанговец Евгений Федоров работал до последнего
Московский Комсомолец08:36
Старейший актёр Вахтанговского театра Евгений Федоров скончался на 97-м году жизни
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:02, Ашберн
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