с чего всё началось

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра. Уточняется, что Федоров умер после тяжелой и продолжительной болезни.

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Политика Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. 64

Происшествия В Пермском крае выявили еще 24 случая коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 24 новых случая коронавирусной инфекции. При чем два случая COVID-19 были выявлены посмертно. 13

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 6K

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Происшествия Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 41

Экономика Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.

Здоровье На Кубани коронавирусом заразились ещё 66 человек На 1 мая в Краснодарском края коронавирусная инфекция подтверждена у 1083 человек, в том числе 72 детей. 70

Футбол Еще один футболист выступил с критикой властей «Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.

Экономика Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. 35

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,6K