Шоу-бизнес
iReactorУмер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра. Уточняется, что Федоров умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актер — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», — сообщила пресс-служба театра.Телеканал 360°05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Збруев потерял старшего брата: вахтанговец Евгений Федоров работал до последнего
Московский Комсомолец08:36
Старейший актёр Вахтанговского театра Евгений Федоров скончался на 97-м году жизни
Интерфакс - Россия05:19
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19
За последние сутки региональный референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом в Поморье.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»
Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Хоккей
Кудашов может покинуть пост наставника СКА
Наставник петербургского СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 09:16
Здоровье
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Общество
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество
Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
Футбол
Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.
Бомбардир.ру 07:29
Политика
Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией
Казахстан в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
РИА Новости 09:06
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Игры
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 29 апреля в 16:03
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Общество
Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Политика
Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Политика
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
РИА Новости 08:27
Общество
Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45