с чего всё началось

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра. Уточняется, что Федоров умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 860

Общество Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2» Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. 125

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 13

Хоккей Кудашов может покинуть пост наставника СКА Наставник петербургского СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост, передает "Бизнес Online".

Здоровье В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 68

Футбол Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.

Политика Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией Казахстан в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Общество Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20% Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года. 4

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 2

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 383

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 80

Политика Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда. 5

Общество Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом. 41

Происшествия Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.