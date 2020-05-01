Шоу-бизнес

iReactoriReactorУмер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе театра. Уточняется, что Федоров умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актер — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», — сообщила
 пресс-служба театра.
Телеканал 360°05:47

Подробнее о событии

Александр Збруев потерял старшего брата: вахтанговец Евгений Федоров работал до последнего

Московский Комсомолец08:36

Умер актер Евгений Федоров

РИА Новости06:20

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

ТАСС05:04

Умер старейший актёр Театра им. Вахтангова Евгений Фёдоров

RT на русском05:46

Старейший актёр Вахтанговского театра Евгений Федоров скончался на 97-м году жизни

Интерфакс - Россия05:19

Умер 97-летний актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Газета.Ru05:13

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

РБК06:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В Поморье оперштаб не подтвердил данные о четырех смертях от COVID-19

За последние сутки региональный референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом в Поморье.
Бизнес-класс Архангельск 05:55
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
860
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
5K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,1K
Общество

Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2»

Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 08:24
125
Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
195
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
574
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
13
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
1,7K
Хоккей

Кудашов может покинуть пост наставника СКА

Наставник петербургского СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 09:16
Здоровье

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
68
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
1,1K
Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
267
Общество

Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:58
1,9K
Футбол

Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл считает, что стоит рассмотреть возможность проведения матчей АПЛ в другой стране.
Бомбардир.ру 07:29
Политика

Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией

Казахстан в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
РИА Новости 09:06
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
1K
Игры

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 29 апреля в 16:03
65
Происшествия

В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
13
Общество

Глава Нижегородской области сообщил о росте безработицы на 20%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
РБК 06:07
4
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
2
Политика

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
102
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
2,6K
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
383
Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
80
Политика

Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.
РИА Новости 08:27
5
Общество

Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
41
Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
90
Главное