с чего всё началось

Российский гражданский активист и журналист Сергей Мохнаткин умер в возрасте 66 лет. Об этом в четверг вечером сообщил журналист Виктор Шендерович. "Умер Сергей Мохнаткин", - написал Шендерович на своей странице в Facebook.

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1K

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,9K

Космос Ученые зафиксировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути Ученые из Университета Кэйо в Японии зарегистрировали квазипериодические мерцания сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути – Стрельца А*. Как считают астрономы, колебания излучения в миллиметровом диапазоне могут быть связаны с возникновением горячих пятен в аккреционном диске компактного источника. 13

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 781

Авто Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.

Гаджеты Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10 Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10. 85

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 320

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 364

Футбол Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве. 57

Футбол Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня Матчи серии А возобновятся 20 июня, Кубок Италии — 13 июня. Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта.

Общество Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.

Происшествия Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае.

Спорт Бостонский марафон отменен впервые в истории Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.

Путешествия Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 63

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 305

Политика Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.

Происшествия В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией. 486