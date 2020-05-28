Происшествия
ТАССУмер активист и журналист Сергей Мохнаткин
Российский гражданский активист и журналист Сергей Мохнаткин умер в возрасте 66 лет. Об этом в четверг вечером сообщил журналист Виктор Шендерович. "Умер Сергей Мохнаткин", - написал Шендерович на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
28 мая умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Григорий Михнов-Вайтенко, член Правозащитного комитета Петербурга.Фонтанка.Ру16:19
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Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Космос
Ученые зафиксировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути
Ученые из Университета Кэйо в Японии зарегистрировали квазипериодические мерцания сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути – Стрельца А*. Как считают астрономы, колебания излучения в миллиметровом диапазоне могут быть связаны с возникновением горячих пятен в аккреционном диске компактного источника.
Профиль 26 мая в 11:30
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 17:37
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Футбол
Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
Metaratings 13:51
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области снова продлили
Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 15 июня. Об этом сообщили сегодня вечером в областном правительстве.
Воронежский городской портал 12:15
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Хоккей
Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора
Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
Чемпионат 15:19
Футбол
Серия А возобновится 20 июня, Кубок Италии — 13 июня
Матчи серии А возобновятся 20 июня, Кубок Италии — 13 июня. Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта.
Спорт-Экспресс 14:11
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурске в Хабаровском крае.
ТАСС 18:21
Спорт
Бостонский марафон отменен впервые в истории
Бостонский марафон проводится уже 124 года. Ранее сообщалось о его переносе на 14 сентября.
МИР 24 17:06
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Путешествия
АТОР озвучили сроки возобновления россиянами поездок за границу
Сроки возобновления поездок россиян за границу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вятка-На-Сети вчера в 05:14
Путешествия
Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.
RT на русском 16:54
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
Шоу-бизнес
Елена Воробей продает квартиру в Черногории из-за коронавируса
Актриса Елена Воробей в интервью изданию "Собеседник" рассказала о положении, в которое попала из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.
ТАСС 18:21
Футбол
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».
Чемпионат 10:50